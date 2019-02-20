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Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению властям Молдовы

Сегодня, 03:26

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг.

Фото: Getty Images
Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению властям Молдовы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/480/a90/5c6480a909cc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/480/a90/5c6480a909cc6.jpg Другие страны Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг.

Президент Молдовы Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране перед парламентскими выборами 24 февраля. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.

"Среда, четверг, пятница — это дни, когда могут ударить по институту президента, могут жестко ударить по одной из партий, которую могут снять с выборов. У нас не будет другого выхода, чем массово выйти на площадь и не признать эти выборы", — призвал президент.

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг. "Зачем они это делают за два дня до выборов? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов, — сказал Додон. — Когда я выйду и призову, необходимо, чтобы десятки тысяч были у администрации президента".

Согласно опросам общественного мнения, поддерживающая президента оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова может получить в будущем парламенте примерно половину мандатов. Остальные разделят между собой проевропейская Демократическая партия Молдовы, которая контролирует сегодня правительство, а также оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который вошли проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда".

Додон не согласен с действиями проевропейского большинства в парламенте как по проблемам внутренней политики, так и во внешнеполитических вопросах. Он выступает за сбалансированные отношения между Востоком и Западом, а также за восстановление отношений с Россией, которую премьер-министр Молдовы Павел Филип рекомендовал не посещать чиновникам в целях безопасности. В декабре прошлого года глава республики объявил о создании национального движения в поддержку президента. В январе этого года он встретился с активистами, которые были представлены в основном отставными военнослужащими.

Ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Напомним, недавно Украина, Грузия и Молдова объединились против России, создав совместную платформу по реинтеграции оккупированных Россией территорий и противодействию агрессору.

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Тег выборы, власть, Молдова, сопротивление, Додон

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Источник:

ТАСС

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