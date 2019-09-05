Додон сделал заявление о будущем Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС

Президент Молдовы выступает за активизацию диалога с ЕС и укрепление демократических институтов в стране

Президент Республики Молдова Игорь Додон / Фото: AFP

Руководство Молдовы продолжит выполнять подписанное в 2014 году правительством Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявил президент республики Игорь Додон по итогам состоявшейся в четверг встречи в Брюсселе с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли.

"Поблагодарил европейских парламентариев за поддержку парламентского большинства и правительства Молдовы. Заверил господина спикера в том, что руководство страны продолжит имплементацию соглашения об ассоциации и выполнение структурных реформ", - заявил глава Молдовы.

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Он также отметил, что выступает за активизацию диалога с ЕС и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции и другие меры.

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"Кроме того, выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и премьер-министра по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент", – добавил Додон.

Ранее Игорь Додон заявлял, что выступает за пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

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