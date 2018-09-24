Додона отстранили от должности президента Молдовы

Додон отказался подписывать указы о назначении двух кандидатов Демократической партии Молдовы на должности министров

В ответ на обращение демократов против президента Молдовы Игоря Додона Конституционный суд постановил, что были созданы предпосылки для временного приостановления полномочий главы государства. Таким образом, подписать указы о назначении министров вместо президента предстоит премьер-министру или председателю парламента, сообщает noi.md.

Ранее Игорь Додон отказался подписывать указы о назначении двух кандидатов Демократической партии Молдовы Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров. У Сильвии Раду, по его мнению, нет необходимой профессиональной подготовки и опыта для назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а в отношении второго кандидата, Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, есть вопросы по поводу его неподкупности.

В 2017 году Конституционный суд Молдовы уже лишал президента Игоря Додона права назначить министра обороны, делегировав его председателю парламента Андриану Канду.

Сообщалось, что суд мотивировал свое решение тем, что президент Молдовы "не выполнил свои конституционные обязанности". В частности, суд уточнил, что президент был обязан утвердить кандидатуру министра обороны Евгения Стурзы, которую дважды предложил премьер-министр.

Напомним, Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом.