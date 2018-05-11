Доктор случайно оторвала ребенку голову во время родов

Сегодня, 02:25

Женщина потеряла своего преждевременно родившегося малыша

Женщина из Аргентины потеряла ребенка, когда поехала с мужем на рождественскую вечеринку. Она была уверена, что роды не застигнут ее врасплох. Об этом пишет The Sun.

Женщине не повезло – у нее отошли воды как раз на рождественские праздники. Ей пришлось ехать в местную больницу, где она не знала никого из врачей. 

Рейна знала, что срок для родов достаточно ранний, и схваток она не чувствовала, поэтому попросила врача сделать ей кесарево сечение.

"В решающий момент оказалось, что в местной больнице не было никого, кто мог бы провести кесарево. Поэтому главврач сказала мне, что я буду рожать естественным путём" – рассказала женщина.

Так как схваток не было, врач стала давить ей на живот и стягивать ребенка к низу живота. 

Внезапно всё прекратилось, и врач резко приказала работавшим с Рейной врачам-акушерам везти её в операционную. 

Муж Игнасио прибежал в больницу в тот момент, когда врачи вытаскивали обезглавленное тело. Ни ему, ни его жене никто ничего не объяснял. Им лишь отдали маленькую белую коробку, где лежали останки их сына, который весил не больше 700 граммов.

Теперь их делом занимается полиция. 

Ранее мы писали, что девушка, которая родила в 12 лет от брата, решилась на второго ребенка.

Также в штате Кентукки акушерка приняла роды у женщины, хотя сама находилась на девятом месяце беременности
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