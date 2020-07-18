Документы Януковича попали на аукцион в Беларуси: фото

В Беларуси предлагают приобрести юридическое дело пятого президента Украины Виктора Януковича, который недавно отметил юбилей в кремлевской компании.
Банковские юридические документы сбежавшего президента разместили на одном из онлайн-аукционов страны.
Они включают копию украинского паспорта Януковича, а также несколько его оригинальных подписей и печатей одного из украинских банков.
Продавец гарантирует оригинальность всех документов, а также предлагает "только безопасную сделку и полную конфиденциальность".
Он готов либо встретиться с покупателем лично, лично выслать лот из Брянской области Росси. За такой эксклюзивный товар он хочет 49 тыс. белорусских рублей (больше 560 тыс. грн), но готов торговаться.
Напомним, Виктор Янукович покинул Украину после Революции Достоинства в 2014 году и с тех пор скрывается на территории России. Спустя 90 судебный заседаний и изучения около 100 томов материалов, в прошлом году украинский суд признал экс-президента виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы.
А в мае ему заочно избрали меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений на Майдане Незалежности зимой 2014 года.
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