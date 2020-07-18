Документы Януковича попали на аукцион в Беларуси: фото

В Беларуси предлагают приобрести юридическое дело пятого президента Украины Виктора Януковича, который недавно отметил юбилей в кремлевской компании.

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Банковские юридические документы сбежавшего президента разместили на одном из онлайн-аукционов страны.

Они включают копию украинского паспорта Януковича, а также несколько его оригинальных подписей и печатей одного из украинских банков.

Продавец гарантирует оригинальность всех документов, а также предлагает "только безопасную сделку и полную конфиденциальность".

Он готов либо встретиться с покупателем лично, лично выслать лот из Брянской области Росси. За такой эксклюзивный товар он хочет 49 тыс. белорусских рублей (больше 560 тыс. грн), но готов торговаться.

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Напомним, Виктор Янукович покинул Украину после Революции Достоинства в 2014 году и с тех пор скрывается на территории России. Спустя 90 судебный заседаний и изучения около 100 томов материалов, в прошлом году украинский суд признал экс-президента виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы.

А в мае ему заочно избрали меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений на Майдане Незалежности зимой 2014 года.

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