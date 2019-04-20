Минимум трое детей: Лукашенко предложил новый "конкурс" на должность министра

Президент Беларуси предложил кандидатам на должность министра необычный "квест"

Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести новое условие для кандидатов на должность министра – претенденты должны иметь как минимум троих детей.

Такую идею белорусский лидер выразил в ходе ежегодного обращения к парламенту. Выступление уже разобрали на цитаты и растиражировали все местные СМИ.

Выступление Лукашенко смотрели миллионы людей, в основном – по телевизору. Избранные слушатели собрались в зале Национального собрания – парламентарии, члены правительства, руководители крупных предприятий.

Стоит отметить, что белорусский лидер пообещал проведение досрочных парламентских выборов в этом году, а в следующем – президентские.

"Президентские выборы должны состоятся в 20-м году. В 20-м это и произойдет, что бы ни случилось в нашей стране", – заявил он.

Ранее Лукашенко объявил, что выставит свою кандидатуру и в случае победы пойдет на шестой президентский срок. Среди избирательных обещаний было и уже привычное – борьба с коррупцией

Однако прозвучала и неординарная идея – распределять места среди чиновников в правительстве, учитывая количество детей в их семье. Якобы хорошим руководителем может быть только многодетный отец или мать. У самого Лукашенко – трое сыновей.

"Вот надо смотреть – нет детей, нет троих – не можешь быть там министром или еще кем-то", – предложил он.

Скольких детей нужно иметь, как жить и строить экономику страны, Лукашенко объяснял белорусам более двух часов. А один из зрителей, депутат Игорь Марзалюк, так впечатлился президентской речью, что едва не расплакался и уже стал героем социальных сетей.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с его решением сложить президентские полномочия.

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