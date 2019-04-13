Дом предполагаемых террористов из Тюмени выставили на продажу в Интернете
Номер автора объявления вне зоны действия сети
В сети появилось объявление о продаже дома в Тюмене, в котором укрывались предполагаемые террористы. Объявление опубликовали несколько дней назад, 8 апреля. Дом и участок продавали почти за три миллиона рублей, сообщает 72.ru.
Дом площадью 98 метров продавали за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Объявление разместил пользователь под именем Тимур Медов, мужчина с восточной внешностью. "На Avito он зарегистрирован с августа 2017 года. До этого он продавал еще несколько предметов — мотоциклы, автомобильные запчасти, установку для производства некой автохимии, инструменты. И даже бесплатно отдавал кота породы донской сфинкс", – пишут в издании.
На сегодняшний день объявление продолжает оставаться активным. Номер, указанный в объявлении, оказался вне зоны действия сети.
"Сейчас на месте происшествия все еще работают экстренные службы. В 8 утра только людей пустили, — рассказал житель одного из соседних домов. Его, также, как и других жителей частного сектора, эвакуировали в лицей. — Говорят, в лицее все остались, бутерброды, чай давали, но мы ночевали в машине".
На месте сгоревшего дома продолжает дежурить полиция.
Напомним, что несколько дней назад в одном из домов в Тюмени засели террористы ИГИЛ , его штурмовал спецназ. По предварительным данным, двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов.
Как оказалось потом, сторонники ИГИЛ ни ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться . В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.
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