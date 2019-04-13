Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Дом предполагаемых террористов из Тюмени выставили на продажу в Интернете

Сегодня, 11:32

Номер автора объявления вне зоны действия сети

В сети появилось объявление о продаже дома в Тюмене, в котором укрывались предполагаемые террористы. Объявление опубликовали несколько дней назад, 8 апреля. Дом и участок продавали почти за три миллиона рублей, сообщает 72.ru.

Дом площадью 98 метров продавали за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Объявление разместил пользователь под именем Тимур Медов, мужчина с восточной внешностью. "На Avito он зарегистрирован с августа 2017 года. До этого он продавал еще несколько предметов — мотоциклы, автомобильные запчасти, установку для производства некой автохимии, инструменты. И даже бесплатно отдавал кота породы донской сфинкс", – пишут в издании.

На сегодняшний день объявление продолжает оставаться активным. Номер, указанный в объявлении, оказался вне зоны действия сети.

"Сейчас на месте происшествия все еще работают экстренные службы. В 8 утра только людей пустили, — рассказал житель одного из соседних домов. Его, также, как и других жителей частного сектора, эвакуировали в лицей. — Говорят, в лицее все остались, бутерброды, чай давали, но мы ночевали в машине".

На месте сгоревшего дома продолжает дежурить полиция.

Напомним, что несколько дней назад в одном из домов в Тюмени засели террористы ИГИЛ , его штурмовал спецназ. По предварительным данным, двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов.

Как оказалось потом, сторонники ИГИЛ ни ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться . В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег террористы, тюмень, ИГИЛ, контртеррористическая операция

Вы сейчас просматриваете новость " Дом предполагаемых террористов из Тюмени выставили на продажу в Интернете". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

72.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени идет зачистка: силовики ищут еще причастных к ИГИЛ

Сегодня, 01:15

На месте ЧП работают саперы

Военный переворот в Судане: каковы интересы России и будет ли "новое ИГИЛ"

11 апреля, 13:05

Эксперт считает, что Россия может заинтересоваться золотом и нефтью

В Одесской области задержан боевик ИГИЛ

26 марта, 09:58

Он успел получить украинский паспорт

В НАТО прокомментировали победу над ИГИЛ

24 марта, 14:01

В Сирии международная коалиция разгромила террористов и освободила захваченные ими территории

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

Обильное питье: печальные последствия

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Исчезновение Дианы: найдены человеческий скелет и вещи

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Пенсионный фонд назвал суммы повышения пенсий
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Сегодня, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики