Дороги Ганы становятся "полями смерти" – появилось видео жуткого ДТП
Масштабное ДТП в Гане – появилось видео
Дороги Ганы стали опасны для жителей. Об этом заявил экс-президент страны Джон Драмани Махам, комментируя масштабное ДТП которое унесло жизни более семи десятков человек.
"Наши дороги становятся полями смерти, и безопасность дорожного движения остается серьезной проблемой", – сказал он.
Напомним, в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. Дорожная авария случилась в регионе Боно на востоке страны.
На данный момент причина случившегося остается неизвестной, но предположительно один из водителей задремал во время езды и, выехав на встречную полосу, врезался в другой автобус.
В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости. Вероятнее всего, для идентификации понадобится анализ ДНК. Другой автобус после столкновения съехал в кювет.
СМИ утверждают, что точное количество погибших остается неизвестным, но предполагается, что пережить аварию удалось лишь нескольким пассажирам.
Стоит отметить, что дорожные аварии в странах Африки достаточно распространены из-за качества дорог. Например, минувшей осенью десятки человек стали жертвами ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве.
Кроме того, сообщалось о трагедии на дороге в Кении, где автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.
Мы также писали об аварии на железной дороже в ЮАР, где в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов пострадали около сотни человек.
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