Дороги Северной и Южной Кореи соединят в одну сеть

Сегодня, 08:47

Стороны уже проводят встречи по вопросу соединения автомобильных и железных дорог

Поезд в Чхунчхоне, Южная Корея. Фото: Pixabay
Поезд в Чхунчхоне, Южная Корея. Фото: Pixabay

КНДР и Республика Корея проводят сегодня, 12 ноября, второй раунд рабочих переговоров по вопросам соединения автомобильных и железных дорог двух стран. Как сообщило южнокорейское министерство объединения, встреча проходит в межкорейском офисе связи в городе Кэсон.

"В ходе переговоров стороны обсудят график проведения совместных полевых исследований состояния дорог на восточном побережье", – отмечается в сообщении.

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Первая встреча рабочей группы по данному вопросу состоялась 13 августа, отмечает министерство.

Как сообщалось, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе первого за десятилетие межкорейского саммита в апреле подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В число договоренностей вошел пункт о намерении соединить железные и автомобильные дороги двух стран.

Напомним, на этом фоне глава КНДР Ким Чен Ын заговорил об объединении двух Корей. Глава КНДР рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.

Впрочем, согласно экспертным прогнозам, объединение Корей может вызвать финансовый кризис на Юге.
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Источник:

ТАСС

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