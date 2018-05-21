Досрочные выборы и кадровая "зачистка": Пашинян озвучил планы на посту премьера Армении

Одной из главных задач нового правительства Армении является проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник после принесения присяги, передает ТАСС.

"Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы", – заявил премьер.

Также Никол Пашинян объявил о намерении сменить всех губернаторов в стране.

"Мы (правительство Армении) приняли решили сменить всех губернаторов", – заявил Никол Пашинян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. При этом большинство голосов в Национальном собрании остается за бывшей правящей партией РПА, которая перешла в оппозицию к кабинету Пашиняна.

Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти до конца года. В конституции Армении прописаны две возможности роспуска парламента. Первый вариант – если парламент не принимает программу правительства, второй – если парламент выражает недоверие премьеру.

Напомним, 8 мая депутаты парламента Армении на заседании избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.