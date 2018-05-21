Досрочные выборы и кадровая "зачистка": Пашинян озвучил планы на посту премьера Армении

Сегодня, 18:30

Президент Армении окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра

Никол Пашинян. Фото:AFP
Никол Пашинян. Фото:AFP

Одной из главных задач нового правительства Армении является проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник после принесения присяги, передает ТАСС.

"Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы", – заявил премьер.

Также Никол Пашинян объявил о намерении сменить всех губернаторов в стране.

"Мы (правительство Армении) приняли решили сменить всех губернаторов", – заявил Никол Пашинян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. При этом большинство голосов в Национальном собрании остается за бывшей правящей партией РПА, которая перешла в оппозицию к кабинету Пашиняна.

Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти до конца года. В конституции Армении прописаны две возможности роспуска парламента. Первый вариант – если парламент не принимает программу правительства, второй – если парламент выражает недоверие премьеру.

Напомним, 8 мая депутаты парламента Армении на заседании избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.
Армения, премьер, пашинян

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Армении новые массовые акции: люди выдвинули требования новому премьеру

17 Мая, 11:16

Протестующих беспокоят актуальные социальные проблемы в стране

Другие страны

Никол Пашинян. Фото: AFP

Курс на стратегическое сближение: появились подробности встречи Путина и Пашиняна

14 Мая, 16:17

Пашинян отметил, что в Армении высоко ценят "конструктивную позицию", которую Россия занимала в ходе внутриполитического кризиса в стране
Загрузка...

Другие страны

Никол Пашинян. Фото: AFP

Пашниян сформировал новое правительство Армении

12 Мая, 22:09

США

Фото: anca.org

Армяне в США попросили у Госдепа "немедленно" дать 140 млн на реформы Пашиняна

9 Мая, 15:21

Армянская диаспора уверена, что Армения подпадает под программу помощи беднейшим странам мира

Россия

Фото AFP

Новый премьер Армении встретится с Путиным: посол обнародовал детали

9 Мая, 12:08

Посол России уверен, что Армении непременно надо углублять отношения с Кремлем

Другие страны

Никола Пашинян. Фото: AFP

Оппозиционный лидер стал премьером Армении

8 Мая, 12:48

Парламент страны нашел необходимое количество голосов для избрания Пашиняна главой армянского правительства
Загрузка...