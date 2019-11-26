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Достанет до Москвы и Вашингтона: Китай испытал новую баллистическую ракету

26 ноября, 15:20

Баллистическая ракета способна нести до 10 ядерных боеголовок и может ударить по любой европейской столице

/ Фото: AFP

В Китае прошли необъявленные заранее испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-41".

Ссылаясь на анонимные источники в Пентагоне, газета The Washington Times пишет, что испытания DF-41 стали первыми с мая 2018 года.

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Данная ракета способна нести от шести до десяти боеголовок – раньше КНР оснащала свои ядерные ракеты только одной большой боеголовкой. Также она имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и дальность до 15 тыс. км, то есть в радиус ее поражения входят практически все мировые столицы, включая Москву и Вашингтон.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Последним известным в Китае испытанием был июньский пуск c подводной лодки баллистической ракеты большой дальности JL-3.

По данным американской разведки, учитывая демонстрацию 16 мобильных комплексов DF-41 на масштабном военном параде в Пекине 1 октября, Китай уже успешно развернул данную ракету.

Помимо ракетных испытаний, Поднебесная устремила усилия на покорение космоса и Марса в частности – ранее китайцы показывали миру свой первый марсоход, а в этом году начали испытания с симуляцией жизни на Красной планете.

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Китай ядерное оружие баллистическая ракета DF-41

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