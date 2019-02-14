"Доставали людей голыми руками": очевидец рассказал о жуткой аварии под Скопье

В какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, сбил отбойник, выехал со склона и перевернулся на бок

Фото: AFP

"Доставали людей голыми руками": очевидец рассказал о жуткой аварии под Скопье //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/534/c88/5c6534c8813d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/534/c88/5c6534c8813d9.jpg 2019-02-14T11:31:55+02:00 Другие страны В какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, сбил отбойник, выехал со склона и перевернулся на бок

Из 37 человек, госпитализированных после страшной аварии на трассе Скопье-Тетово под македонской столицей, четверо все еще находятся в критическом состоянии, а состояние еще двух раненых оценивается как серьезное.

Как пишет местная пресса, водитель автобуса пережил случившееся, но утверждает, что не помнит обстоятельства аварии. Чтобы установить его возможную вину, следствие уже взяло у него анализы крови и мочи.

Пассажиры рассказывают, что события развивались очень стремительно: в какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, сбил отбойник, выехал со склона и перевернулся на бок.

Тем временем один из свидетелей аварии поделился в Twitter жуткими подробностями происходившего сразу после ДТП.

"Своими руками я достал четырех погибших и двух пострадавших в результате аварии на Карпалаке. В такие моменты ты не думаешь о национальностях: албанец, македонец или ром. В такие моменты человек демонстрирует свою человечность", – пишет мужчина.

Как мы уже писали, в результате трагедии погибли 14 человек – семеро скончались на месте и еще семеро умерли от полученных травм после госпитализации. В Социал-демократическом союзе Македонии – одной из крупнейших партий в парламенте – подтвердили, что среди погибших оказался и 25-летний сын депутата Благойче Трпевски.

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