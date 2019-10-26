Дожди накрыли Японию: десять человек погибли, видео

Дожди в Японии. Фото: REUTERS/IK

В Японии, которая ранее пострадала от тайфуна, по меньшей мере 10 человек погибли в результате воздействия сильных дождей, которые прошли в восточных и северо-восточных регионах страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Дожди в Японии. Источник: Eyewitness Video, Reuters Marketplace

Еще три человека числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на префектуры Тиба и Фукусима.

В Тибе в пятницу за полдня выпала месячная норма осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Был нанесен значительный ущерб рисовым полям и другим сельскохозяйственным насаждениям.

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Вода подтопила несколько железнодорожных станций и автомобильные дороги. Около 4 тыс. домов остаются в настоящее время без водоснабжения.

Дожди нарушили транспортное сообщение между аэропортами Нарита и Токио. В результате 4,8 тыс. человек были вынуждены провести ночь в терминалах, поскольку не смогли добраться до столицы после прилета. Также около 1,2 тысяч детей в Тибе остались ночевать в школах и вернулись домой только в субботу.

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Ситуация осложняется тем, что Тиба и другие районы восточной Японии две недели назад пережили удар мощного тайфуна "Хагибис", который также вызвал наводнения и оползни. В списке погибших в результате стихийного бедствия по всей страны значатся уже 86 человек, восемь считаются пропавшими без вести. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тропического шторма превышает 9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Японии количество погибших от тайфуна "Хагибис" возросло до 80 человек. По данным Агентства по ликвидации пожаров и стихийных бедствий Японии, количество затопленных и поврежденных из-за тайфуна домов составляет 56 тысяч 753, что превысило показатель в 51 тысячу поврежденных зданий вследствие ливней прошлого года на западе Японии, в результате которых погибло более 200 человек.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о катастрофических последствиях тайфуна "Хагибис" . Видео: Reuters

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