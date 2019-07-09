Дожди в Китае остановили поезда
Погода может ухудшиться, уже по меньшей мере 4 тысячи человек эвакуировано
На юге Китая длительные ливни нарушили движение железнодорожного транспорта. Поезда ходят с опозданием, некоторые направления вообще перекрыты, так оползни повредили рельсы в горной местности. Есть информация о трех десятках разрушенных домов. Эвакуированы крайней мере 4 тыс. человек.
Уровень воды в местных реках постоянно растет. Поэтому, если погода не изменится, затопленных территорий будет гораздо больше, предполагают в Китае.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 тысяч человек находятся в зоне наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе, что в Южном Китае. Паводки затронули девять городов, 30 районов и уездов автономного района.
Местное управление МЧС сообщило о семи жертвах наводнения. Из зоны бедствия были переселены 48 тысяч жителей.
В результате паводков, движение на 11 участках семи автомагистралей национального значения, проходящих по территории автономного района, было приостановлено. Свыше 23 тысяч га посевных площадей были повреждены. Прямой экономических ущерб оценивается в 1,14 млрд юаней (порядка 165 млн долларов – ред).
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