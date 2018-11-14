Драка, крики и плевки: пьяные россияне устроили дебош на тайском курорте, видео

Сегодня, 20:30

26-летняя Екатерина Латыпова и ее спутник напали на индусов, посчитав, что те отпускают шутки в адрес женщины


Правоохранительные органы Таиланда задержали двух российских туристов, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на граждан Индии.

Инцидент произошел на остановке курорта Паттайя ночью 12 ноября, где 26-летняя Екатерина Латыпова и 32-летний Исмаил Исмаилов ждали такси.

В какой-то момент молодому человеку показалось, что находившиеся рядом индийские туристы отпускают шутки в адрес фигуры его спутницы. Между компаниями началась словесная перепалка, кульминацией которой стало избиение индусов – Латыпова начала бить их бутылкой пива, пишет thaivisa.com.

Когда за индийских граждан заступились местные жители, россияне сбежали, но их задержали и удерживали до прибытия полиции.

Впрочем, не остудило пылкую россиянку даже присутствие сотрудников правоохранительных органов. На опубликованном видео видно, как пьяная Екатерина Латыпова кричит "Help me, Russia!" ("Помоги, Россия!") и плюется в окружающих.

По данным местных СМИ, зачинщиков доставили в полицейский участок, оштрафовали на 1000 батов (около 30 долларов) и, когда они протрезвели, отпустили на свободу.

Напомним об истории британской путешественницы Сэди Уайтлокс, который, покорив Монблан, обнаружила там компанию выпивавших россиян.

Кроме того, мы писали о российской туристке, которая родила ребенка прямо в море на египетском курорте Дахаб.
туризм, Таиланд, драка, алкоголь, российские туристы
Источник:

"Сегодня"

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