Драма на Памире: три десятка голодных и больных альпинистов застряли на высоте 4000 метров

Туристы остались без продуктов и связи, а руководство лагеря обещает эвакуацию только на пятый день

В горах Таджикистана уже почти две недели разыгрывается драма. После того, как 12 августа разбился вертолет, спускавший альпинистов с пика Исмаила Самани в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, и погибли пятеро человек, на высокогорье Памира застряло около трех десятков иностранных туристов.

Как сообщают сами альпинисты, на высоте более 4000 метров остаются граждане США, Великобритании Польши, России и других стран. Руководство базового лагеря отказывается организовать эвакуацию туристов, требуя оплаты услуг авиации, в то время как руководство компании Pamir Peacks, организовавшей тур в горы, тоже не предпринимает никаких действий по спасению альпинистов.

Как выяснилось, в лагере нет штатного врача, при том, что многие люди больны дизентерией и острой гнойной ангиной, имеют обморожения конечностей. Сами спуститься вниз они не могут из-за отсутствия связи и еды, поэтому туристы начали питаться из личных запасов.

Как сообщают альпинисты, их пообещали спустить из лагеря только 28 августа, а гидов руководство лагеря запугивает невыплатой зарплаты в случае, если те попытаются предать огласке сложившуюся ситуацию.

Кроме того, стало известно, что туристов тоже пытаются шантажировать обещанием скорейшего вылета на вертолете из лагеря, если они будут молчать, при этом им даже угрожают.

"Но обстановка горячая, как бы не убили", – рассказывает один из застрявших россиян.

"Тут всех запугали. И следят, кто информацию дает в СМИ… Директор – бандит, отморозок, будет мстить. Нам уже угрожают, чтобы не звонили никуда", – добавил турист.

А тем временем руководство турфирмы Pamir peaks опровергло сообщение о внештатной ситуации.

"Завтра завершается международная экспедиция, в которой участвовали туристы более чем из 20 стран. По мере совершения восхождений каждые две недели за альпинистами высылали вертолет. По графику 33 человека должны эвакуироваться 25 августа. К нам поступали просьбы эвакуировать группу пораньше – позавчера, но это было невозможно сделать из-за погодных условий. В лагере есть питание и все необходимое", – заявил ТАСС представитель руководства компании Ёров Додхудо.

Он отметил, что жалоб на проблемы со здоровьем от альпинистов якобы не поступало.

"В лагере есть врач. Если бы у кого-то были проблемы со здоровьем, они связались бы со страховой компанией, и был бы организован санитарный рейс – они летают в любое время, кроме ночного", – пояснил Додхудо. По его словам, в субботу утром все альпинисты будут эвакуированы из лагеря.





Напомним, в начале июля в Италии украинская альпинистка погибла от удара молнии, когда ее группа застряла на Пике Тиндалле на горе Червино на высоте 4000 метров.

А в конце апреля четыре альпиниста замерзли насмерть в Швейцарии, еще пять альпинистов доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.