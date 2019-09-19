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"Драматические выборы в Кнессет": соперник Нетаньяху сделал неожиданное заявление

19 сентября, 15:19

Лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц отказался формировать правительство единства

Фото израильских СМИ

Фото израильских СМИ

Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что "удивлен и разочарован" отказом лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца от встречи для формирования широкого правительства единства.

"Я удивлен и разочарован тем, что Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент (Реувен Ривлин – ред.) призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства", - написал Нетаньху в Твиттере.

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу создать правительство широкого единства.

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Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

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Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

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