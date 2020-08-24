ДТП с микроавтобусом в Грузии: число погибших значительно увеличилось

В ущелье упал автобус с туристами из Тбилиси

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом на северо-востоке Грузии в воскресенье, 23 августа, значительно выросло, ранены по прежнему три человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

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Согласно обновленной информации, в результате падения автобуса в ущелье возле высокогорного села Шатили погибли 17 человек.

По предварительным данным, внутри микроавтобуса находились туристы из Тбилиси.

"Спасательные работы лично координирует заместитель министра внутренних дел и начальник службы управления по чрезвычайным ситуациям", – сообщили в грузинской полиции.

По информации грузинских СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости и врезался в легковой автомобиль, после чего вылетел с дороги в ущелье. По неподтвержденной информации, в автобусе находился один гражданин Канады.

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Как мы сообщали ранее, сегодня вечером пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты примерно 80 метров возле высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете. Изначально сообщалось о 12 погибших. В село Шатили, расположенное в исторической области Хевсурети на северо-востоке Грузии, ведет одна из самых опасных дорог в стране.

Напомним, 23 августа в Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали семь человек, пятеро из которых – дети.

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