ДТП с микроавтобусом в Грузии: число погибших значительно увеличилось

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом на северо-востоке Грузии в воскресенье, 23 августа, значительно выросло, ранены по прежнему три человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Согласно обновленной информации, в результате падения автобуса в ущелье возле высокогорного села Шатили погибли 17 человек.
По предварительным данным, внутри микроавтобуса находились туристы из Тбилиси.
"Спасательные работы лично координирует заместитель министра внутренних дел и начальник службы управления по чрезвычайным ситуациям", – сообщили в грузинской полиции.
По информации грузинских СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости и врезался в легковой автомобиль, после чего вылетел с дороги в ущелье. По неподтвержденной информации, в автобусе находился один гражданин Канады.
Как мы сообщали ранее, сегодня вечером пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты примерно 80 метров возле высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете. Изначально сообщалось о 12 погибших. В село Шатили, расположенное в исторической области Хевсурети на северо-востоке Грузии, ведет одна из самых опасных дорог в стране.
Напомним, 23 августа в Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали семь человек, пятеро из которых – дети.
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