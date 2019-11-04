ДТП с поножовщиной в Стамбуле: 13 пострадавших (видео)

После нападения злоумышленник пытался скрыться вплавь, но был задержан

Фото: ilkha.com

Спустя несколько дней после того, как в Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинцы, другой автобус протаранил остановку общественного транспорта в Стамбуле.

Инцидент случился 3 ноября. После аварии водитель атаковал ножом прохожих, которые пытались помешать ему сбежать. В результате произошедшего пострадали не менее 13 человек, включая иностранцев (граждан Ирана) и двух детей.

В городской полиции сообщили, что 33-летнего злоумышленника задержали после того, как он прыгнул в море и попытался скрыться с места преступления вплавь.

На данный момент неясно, врезался ли водитель в остановку умышленно либо случайно.

По данному факту начато расследование.

Напомним, этим летом в Турции водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет. В результате пострадали 10 детей в возрасте от года до восьми лет.

А в сентябре в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. В результате инцидента пострадали 22 человека. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию.

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