ДТП с российскими туристами в Анталии: количество пострадавших возросло

Количество россиян, которые пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в турецкой Анталии возросло до 13 человек. Об этом пишет Life.ru, который приводит данные Ростуризма.

Отмечается, что травмы пострадавших незначительные. Также сообщается, что сегодня пострадавшие россияне вылетят на родину.

Напомним, автобус вёз 25 российских туристов из Белека в международный аэропорт в Анталии. Транспорт столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Изначально сообщалось об 11 раненых туристах.

Напомним, как минимум четыре человека погибли и еще 40 получили ранения в Бразилии в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс. Автобус упал с обрыва на одном из сложных участков дороги.

Инцидент произошел на 66 км автострады BR-146 между городами Серра-ду-Салитри и Крузейру-да-Форталеза. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель, двигаясь на подъем, не смог переключить передачу. В результате автобус начал откатываться вниз по склону и упал с обрыва высотой около 30 метров