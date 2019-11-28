ДТП с российскими туристами в Доминикане: перевозчик утверждает, что автобус был исправен

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Транспортная компания Monumental, которой принадлежит перевернувшийся автобус с российскими туристами, утверждает, что машина соответствует стандартам безопасности, а водитель проходил регулярное медицинское освидетельствование и курсы повышения квалификации. Сообщение перевозчика приводит местная газета Listín Diario.

Согласно заявлению компании, перевозивший туристов автобус марки Yutong 2016 года выпуска был технически исправен и "обладает всеми системами безопасности, рекомендованными в международных стандартах, включая ремни безопасности".

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"Водитель автобуса Сантос Бельтре является сотрудником с безукоризненным путевым листом, он участвовал во всех тренингах, которые Monumental постоянно проводит своим водителям, также его тесты на наркотики (марихуана, кокаин, опий, экстази и амфетамины) показали отрицательный результат в декабре 2018 года, апреле и сентябре 2019 года, а также 27 ноября", — приводит издание заявление компании.

Как подчеркивают в Monumental, спровоцировавший ДТП грузовик "двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую". "Когда он [грузовик] остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперед по левой, и когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса", — говорится в заявлении компании. Перевозчик отмечает, что ряд пассажиров автобуса могут подтвердить эту информацию.

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Туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель, в результате происшествия никто не погиб. По информации посольства РФ в Венесуэле, все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в медицинских учреждениях городов Санто-Доминго и Игуэй. Шесть из них пребывают в тяжелом состоянии, еще у 21 пострадавшего зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Добавим, что ранее в Конго разбился военный транспортник с россиянами на борту.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы рассказывали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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