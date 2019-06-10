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ДТП в Бразилии: пострадали 17 человек

10 июня, 10:35

Автомашина, перевозившая 40 человек, перевернулась, после чего задела несколько проезжающих автомобилей

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

По меньшей мере 17 человек погибли в воскресенье вечером после того, как транспортное средство с 40 пассажирами на борту перевернулось и врезалось в несколько автомобилей на юго-востоке Бразилии. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP со ссылкой на пожарных.

По их данным, инцидент произошел в районе города Кампус-ду-Жордау, который находится в 180 километрах от города Сан-Паулу.

"Автомашина, перевозившая 40 человек, перевернулась, после чего задела несколько проезжающих автомобилей", – указали Франс Пресс в пожарной службе.

Информации о причинах происшествия пока не сообщается. Другие подробности ДТП неизвестны.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в результате масштабного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.

В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

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Тег авария, ДТП, Бразилия

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ТАСС

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