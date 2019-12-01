ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видео

Автобус слетел с трассы и покатился по склону

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса погибли 23 человека. Об этом сообщила местная радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны страны.

По данным ведомства, большинство погибших — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализировано 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. Всего в нем находилось 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.

По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси. В качестве основной версии следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

МВД Туниса организовало специальную комиссию для расследования инцидента.

Напомним, Тунис входит в список самых популярных туристических направлений у наших соотечественников, однако МИД предупреждал украинцев об опасности во время поездок в эту страну на севере Африки.

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