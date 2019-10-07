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Два астронавта покинули МКС и вышли в отрытый космос

7 октября, 04:58

Кристина Кох и Эндрю Морган совершили 219-ый выход в космос в истории космической станции

Фото: архив

Фото: архив

Спустя несколько недель после того, как Международная космическая станция увеличила высоту своей орбиты, двое американских астронавтов Кристина Кох и Эндрю Морган совершили выход в открытый космос.

Как сообщили в NASA, они сделали это, чтобы установить новый комплект аккумуляторов для солнечных панелей МКС.

Данный выход в космос стал 219-ым по счету в истории МКС. Он был осуществлен из американского шлюза Quest 6 октября в 14:39 по киевскому времени и длился 6,5 часов.

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Кох и Морган заменили два старых никель-водородных аккумулятора на более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепятся две солнечные панели. Всего аккумуляторов шесть, поэтому до конца месяца планируются еще четыре выхода в открытый космос.

Старые аккумуляторы поместят на японский космический грузовик, который потом сгорит в плотных слоях атмосферы.

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Помимо того, еще пять выходов в космос запланированы в предстоящие месяцы – необходимо отремонтировать установленный на поверхности МКС альфа-магнитный спектрометр.

Аккумуляторы доставили на грузовой ракете, запущенную с острова Танегасима 25 сентября.

Также сообщалось о перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" Международной космической станции.

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NASA космос МКС космическая станция астронавт

Источник: Интерфакс

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