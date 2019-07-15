Два человека погибли из-за аварии на аттракционе в Индии, более 20 ранены
Аттракцион в виде огромного маятника неожиданно вышел из строя во время работы
По меньшей мере два человека погибли и еще не менее 26 получили травмы в воскресенье на одном из аттракционов в парке развлечений на западе Индии. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, инцидент произошел в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат.
По этой информации, аттракцион в виде огромного маятника неожиданно вышел из строя во время работы. Находившиеся на нем люди сорвались на землю. Полиция начала расследование причин инцидента. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Ранее в Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.
Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.
Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.
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