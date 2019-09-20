Два грузовых поезда столкнулись в Мексике, есть пострадавшие

Столкновение привело к утечка горючего из топливных баков одного тепловоза

/ Фото: Pixabay

Два грузовых поезда столкнулись в четверг в районе населенного пункта Нопала в штате Идальго в центральной части Мексики. Один из составов после удара загорелся, пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщил телеканал "Телевиса".

По его информации, столкновение привело к утечка горючего из топливных баков одного тепловоза. Сотрудники полиции оцепили район аварии, к ликвидации ее последствий приступили пожарные расчеты и спасатели.

Согласно одной из версий случившегося, неизвестные злоумышленники заблокировали путь покрышками, что привело к остановке состава с грузовыми контейнерами. Вскоре после этого в него сзади врезался другой поезд, перевозивший кукурузу.

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Как сообщалось, ранее в Казахстане в районе города Алматы железнодорожный состав врезался в автобус, который в нарушение правил стоял на переезде на путях. Водитель выехал на железную дорогу, несмотря на предупреждающие сигналы.

Ранее в сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнут ограждать железнодорожные пути. Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

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