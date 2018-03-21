Два огромных корабля столкнулись в Пакистане, рассыпав десятки контейнеров
Информации о жертвах и пострадавших пока нет
фото: cfts.org.ua
фото: cfts.org.ua
фото: cfts.org.ua
В Пакистане два крупных контейнеровоза столкнулись в море, рассыпав десятки контейнеров с товаром.
300-метровый контейнеровоз "Tolten" зашел в акваторию порта Карачи и направился к причалу для швартовки, где врезался в 239-метровое судно "Hamburg Bay".
В результате аварии с корабля "Tolten" попадало в воду более 20 контейнеров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Грузы из деформированных контейнеров загрязнили акваторию порта, работники пытаются поднять все контейнеры из воды.
Ранее туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.
А ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива. По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.
Кроме того, в результате столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья травмированы 50 пассажиров. Отмечается, что в момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.