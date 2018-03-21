Два огромных корабля столкнулись в Пакистане, рассыпав десятки контейнеров

Информации о жертвах и пострадавших пока нет

В Пакистане два крупных контейнеровоза столкнулись в море, рассыпав десятки контейнеров с товаром.

300-метровый контейнеровоз "Tolten" зашел в акваторию порта Карачи и направился к причалу для швартовки, где врезался в 239-метровое судно "Hamburg Bay".

В результате аварии с корабля "Tolten" попадало в воду более 20 контейнеров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.