Два заместителя мэра в греческой Аттике подали в отставку из-за пожаров

Свои должности покинули заместитель по вопросам образования и культуры, а также заместитель по развитию

В греческом городе Марафон области Атикка, где произошли масштабные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 87 человек, подали в отставку два заместителя мэра. Об этом сообщило греческое издание Ekathimerini.

Так заместитель мэра по вопросам образования и культуры Димитра Ламбаре заявила, что подает в отставку из-за "чувственность к этой проблеме".

"Поскольку никто больше этого не сделал – это сделаю я. Мне действительно стыдно за всех тех людей, которые находятся на ответственных должностях", – сказала Ламбаре.

После ее отставки об увольнении объявил заместитель мэра по вопросам развития Вассилис Цупрас.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.