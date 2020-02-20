Два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess умерли

Это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет.

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным источника телеканала в правительстве Японии, это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время не уточняется, когда и как именно они были госпитализированы, и не указывается их национальность.

Это первые летальные случаи среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера.

13 февраля стало известно, что заражение заболеванием, вызванным коронавирусом 2019-nCoV, выявлено у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом, на борту Diamond Princess вот уже 219 инфицированных, включая одного сотрудника карантинной службы. Все подробности этой истории читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

История злоключений пассажиров круизного лайнера Diamond Princess началась еще 3 февраля, когда подтвердилось заражение заболеванием, вызванным коронавирусом, у нескольких из них. В результате 3,7 тысячи человек, находящиеся на борту, застряли в море у берегов Японии на карантине, который ввели японские власти. Само судно стоит на рейде у японского порта Йокогама, а всем пассажирам запрещено выходить из кают.

20 января Diamond Princess вышла из порта и отправилась по маршруту Йокогама – Кагосима – Гонконг – Окинава – Йокогама. В Гонконге на берег сошел 80-летний пассажир, который оказался инфицированным. К окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание, в связи с чем японские власти приняли решение провести обследование всех 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

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По информации министра здравоохранения Японии Като Кацунобу, сначала коронавирус был обнаружен у 10 пассажиров. Среди инфицированных было двое граждан Австралии, три пассажира из Гонконга, один американец и филиппинский член экипажа.

Конечно же, среди этих почти 4 тысяч человек на борту не могло не оказаться украинских граждан. Как сообщило "Радио Свобода" 5 февраля со ссылкой на источники на борту судна, запертыми на лайнере оказались не менее 20 украинцев. В тот же день национальный координатор по международным медико-санитарным правилам Японии сообщил уже о 25 гражданах Украины, находящихся на борту Diamond Princess. Все они являются членами экипажа.

На тот момент были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, успели протестировать 31 образец, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Утром 6 февраля, когда число инфицированных пассажиров достигло двадцати, судно причалило, чтобы загрузить продовольствие.

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Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, консульская служба Министерства иностранных дел Украины находилась в постоянном контакте с украинцами на борту злополучного лайнера.

"Есть специальные люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся в материковой части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", – сказал Пристайко.

К сожалению, нашим соотечественникам не удалось уберечься от вируса. 9 февраля стало известно, что заразился первый украинец. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", – сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Нашему соотечественнику оказали квалифицированную медицинскую помощь, больной "чувствовал себя нормально", но уже 10 февраля стало известно, что заразился еще один украинец на борту Diamond Princess.

"Оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио. Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь. У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет. Женщина чувствует себя как при обычном гриппе", - уточнил Погорельцев.

Видео: Reuters

19 февраля первая группа пассажиров после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама. По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

В целом в первой группе преобладают пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов, которые оплачивает компания — оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу. Японские власти разместили в порту Иокогамы журналистов на значительном расстоянии от лайнера. Какие-либо контакты с пассажирами в момент схода на берег полностью исключены.

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