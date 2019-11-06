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Два землетрясения встряхнули тихоокеанскую страну: есть ли угроза цунами

6 ноября, 06:47

Эпицентр подземных толчков находился в 462 км северу от столицы Вануату города Порт-Вилла

/ Фото: REUTERS/Edgar Su

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 462 км северу от столицы Вануату города Порт-Вилла (около 36 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 20 км.

В этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6, его эпицентр находился в 19 км восточнее населенного пункта Сола. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "разрушительное".

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Но пока данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Республика Вануату — небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Источники: Интерфакс , ТАСС

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