Две недели на Diamond Princess: после карантина пассажиры лайнера начали сходить на берег в Японии

По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек

Видео: Reuters

Первая группа пассажиров лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама.

По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

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В целом в первой группе преобладают пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов, которые оплачивает компания — оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу. Японские власти разместили в порту Иокогамы журналистов на значительном расстоянии от лайнера. Какие-либо контакты с пассажирами в момент схода на берег полностью исключены.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като объявил, что пассажиры и члены команды Diamond Princess, у которых не выявлено нового коронавируса, получат возможность покинуть судно после 18 февраля. По его словам, этот процесс должен завершиться к 21 февраля. В то же время пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на борту под наблюдением, даже если у них самих вирус не выявлен.

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Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19 на борту, обнаружили еще 88 зараженных. Как сообщает Kyodo, после проверки анализов всех пассажиров и членов экипажа окончательное количество инфицированных на судне составило 542 человека. Таким образом, учитывая то, что на борту находились около 3,7 тыс. человек, заразился каждый седьмой.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса СOVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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