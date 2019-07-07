"Двери для дипломатии открыты": Иран решил обогащать уран выше допустимого уровня

Тегеран заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl.

Власти Ирана с 7 июля приостанавливают часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи, передает Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB).

Он указал, что сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

"Двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы… Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке", – сказал он, добавив, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе".

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня. По его словам, уровень обогащения урана на предприятии в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики.

"Мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", – сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, накануне сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой.

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