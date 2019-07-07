Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

"Двери для дипломатии открыты": Иран решил обогащать уран выше допустимого уровня

7 июля, 12:09

Тегеран заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl.

Власти Ирана с 7 июля приостанавливают часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи, передает Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB).

Он указал, что сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

"Двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы… Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке", – сказал он, добавив, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе".

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня. По его словам, уровень обогащения урана на предприятии в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики.

"Мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", – сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, накануне сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, уран, ядерная сделка, СВПД

Вы сейчас просматриваете новость " "Двери для дипломатии открыты": Иран решил обогащать уран выше допустимого уровня". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болтон считает, что на Иран следует продолжать оказывать давление

Вчера, 00:25

Ранее Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой

По требованию США власти Гибралтара задержали иранский танкер

4 июля, 18:27

Британского посла в Тегеране вызвали в МИД Ирана для пояснения случившегося

Трамп и Макрон обсудили превышение Ираном лимита запасов урана

2 июля, 00:05

Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД

Превышение лимитов урана: Трамп считает, что Иран "играет с огнем"

2 июля, 02:37

Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД.

10 вещей о которых врут все мужчины

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как определить, натуральный мед или нет?

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Когда у человека наступает старость

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского

Украинский военнопленный моряк женился в российском СИЗО

Коболев: Украине грозит техногенная катастрофа

Перед ним вставали на колени даже зеки

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

10 причин почему жить одному — здорово

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь