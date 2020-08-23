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Двигатели сломались не сразу: появились данные "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

23 августа, 14:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пилоты до последнего момента пытались контролировать воздушное судно

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани опубликовал данные бортового самописца украинского пассажирского самолета МАУ, которого сбили недалеко от Тегерана. Об этом сообщает Tasnim.

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По словам Дехкани, черный ящик записал все звуки в кабине в течение 19 секунд после попадания первой ракеты. Согласно его данным, экипаж из трех пилотов, включая летного инструктора, знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего момента.

Чиновник рассказал, что летный инструктор дал экипажу необходимые инструкции. Из разговора следует, что у самолета возникла проблема с электричеством. Так, экипаж включил вспомогательную силовую установку. Из расшифровки ясно, что после попадания первой ракеты оба двигателя самолета работали.

Реакция экипажа на первую ракету говорит об их физическом здоровье в этот момент, подчеркнул Дехкани. После этого удара запись продолжалась еще 19 секунд.

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Вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первого взрыва. Вероятно, что осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере.

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Как известно, пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Иран крушение самолет МАУ черный ящик
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