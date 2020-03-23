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Джеки Чан спел гимн борьбы с коронавирусом (видео)

23 марта, 19:43

Сергей Пономаренко

Известный гонконгский актер, совместно с другими звездами, записал песню «Верьте, любовь победит!»

Известный гонконгский актер и режиссер Джеки Чан совместно с десятком других популярных звезд записал песню "Верьте, любовь победит!".

Эту песню уже назвали китайским гимном борьбы с коронавирусом.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Джеки Чан опроверг слухи о своем заражении коронавирусом.

В феврале, на своей странице в Instagram, актер опубликовал пост, в котором успокоил фанатов: он не находится на карантине. С ним все в порядке, и беспокоиться нет причин.

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"Спасибо каждому за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности", – заверил Джеки Чан.

Отметим, Джеки Чан всерьез обеспокоен эпидемией коронавирусной инфекции. Более того, ранее знаменитый актер заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (более 142 тысяч долларов) тем, кому удастся изобрести лекарство от смертельного вируса.

Также "Сегодня" писали о том, что Китай преодолел пик распространения коронавирусом. В Китае в ближайшее время собираются не только возобновить обучение в школах, но и проводить некоторые спортивные турниры. В частности готовятся к возобновлению национального чемпионата по баскетболу.

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Джеки Чан гимн песня коронавирус

Источник: Сегодня

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