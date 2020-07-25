Джонсон рассказал, когда Британия победит коронавирус

Британское правительство планирует расширить программу бесплатной вакцинации от гриппа для людей старше 50 лет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который весной переболел COVID-19, назвал сумасшедшими противников вакцинации. Об этом сообщает The Guardian.

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"Эти антипрививочники... Они сумасшедшие, они сумасшедшие", - сказал Джонсон в в ходе визита в одну из лондонских больниц.

Премьер Британии заявил, что он обеспокоен в связи с возможной второй волной коронавируса, однако верит в то, что COVID-19 удастся победить к середине 2021 года.

"Откуда бы это ни появилось, от летучей мыши, от ящерицы или откуда-то еще, это ужасно гадкая штука для людей. И я думаю, что к середине следующего года она останется позади", - сказал он.

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Как пишет издание, британское правительство планирует расширить программу бесплатной вакцинации от гриппа для людей старше 50 лет. Таким образом, Лондон рассчитывает уменьшить число болеющих гриппом этой зимой, чтобы снизить потенциальную нагрузку на здравоохранение, если в осенне-зимний период начнется вторая волна COVID-19.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, что поможет человечествудождаться вакцины от коронавируса.

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