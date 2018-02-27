Джонсон сделал заявление по участию Великобритании в военной операции против Асада

Сегодня, 12:43

Великобритания входит в международную коалицию под руководством США, которая участвует в воздушных ударах по целям "Исламского государства"

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Великобритания рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Джонсон выразил надежду, что в случае химической атаки Великобритания и другие западные страны не будут стоять в стороне, и выразил поддержку "ограниченным авиаударам", если будут "неопровержимые доказательства" причастности правительства Сирии.

"Если мы выясним, что это произошло, если мы сможем доказать это, и будет призыв к действию для Британии, то тогда, думаю, мы серьезно рассмотрим это", – сказал министр.

Великобритания входит в международную коалицию под руководством США, которая участвует в воздушных ударах по целям "Исламского государства" в Сирии и Ираке, но британское правительство не смогло получить согласие парламента на применение силы против сирийского правительства в 2013 году.

Сирийское правительство неоднократно отрицало, что использует химическое оружие, и заявляло, что наносит удары только по вооруженным повстанцам и боевикам.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Британии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".
Великобритания, Сирия, джонсон
Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В сирийской Гуте ввели гуманитарное перемирие

Сегодня, 12:25

Режим тишины будет введен ежедневно с 9:00 до 14:00

Другие страны

Владимир Путин, фото AFP

Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в Восточной Гуте в Сирии

Вчера, 17:19

В Восточной Гуте с 27 февраля с 9:00 до 14:00 по местному времени ежедневно будет действовать "гуманитарная пауза"
Загрузка...

Россия

Фото: соцсети

Уничтожение наемников "Вагнера" в Сирии: среди погибших были украинцы

Вчера, 15:52

СБУ рассказала о трех инцидентах

Россия

Фото: Скриншот

В России выдали сцену из компьютерной игры за боевое задание в Сирии

Вчера, 11:45

Видео показали в телепрограмме о российском лейтенанте

Евросоюз

Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель и Макрон обратились к Путину из-за гибели сотен людей в Сирии

Вчера, 10:25

Бомбардировки правительственных войск пришлись по гражданским, погибло много детей

Другие страны

фото AFP

В сирийской Гуте произошла химатака: среди пострадавших женщины и дети

Вчера, 00:42

В сирийском городе, который бомбят силы Асада и Путина, применили химическое оружие  
Загрузка...