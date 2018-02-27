Джонсон сделал заявление по участию Великобритании в военной операции против Асада

Великобритания входит в международную коалицию под руководством США, которая участвует в воздушных ударах по целям "Исламского государства"

Великобритания рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Джонсон выразил надежду, что в случае химической атаки Великобритания и другие западные страны не будут стоять в стороне, и выразил поддержку "ограниченным авиаударам", если будут "неопровержимые доказательства" причастности правительства Сирии.

"Если мы выясним, что это произошло, если мы сможем доказать это, и будет призыв к действию для Британии, то тогда, думаю, мы серьезно рассмотрим это", – сказал министр.

Великобритания входит в международную коалицию под руководством США, которая участвует в воздушных ударах по целям "Исламского государства" в Сирии и Ираке, но британское правительство не смогло получить согласие парламента на применение силы против сирийского правительства в 2013 году.

Сирийское правительство неоднократно отрицало, что использует химическое оружие, и заявляло, что наносит удары только по вооруженным повстанцам и боевикам.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Британии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".