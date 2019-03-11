Еда, лекарства и сельхозпродукция: Венесуэла обратилась к России за помощью
Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров
Венесуэла обратилась к России с обращением о поставках продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и медикаментов, сообщил комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Речь идет, главным образом, о поставках продуктов питания, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов", – заявил он после встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.
Российский депутат уточнил, что речь идет о коммерческих контрактах.
"Соответствующие обращения венесуэльской стороны переданы профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств", – добавил он.
По словам Косачева, Совфед будет осуществлять парламентский контроль за тем, как наши федеральные органы исполнительной власти реагируют на соответствующие запросы.
Напомним, ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила готовность Венесуэлы России нефть.
В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.
Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
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