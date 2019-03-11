Еда, лекарства и сельхозпродукция: Венесуэла обратилась к России за помощью

Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров

Фото: AFP

Еда, лекарства и сельхозпродукция: Венесуэла обратилась к России за помощью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68f/5f3/5c868f5f3dc14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68f/5f3/5c868f5f3dc14.jpg 2019-03-11T18:40:24+02:00 Другие страны Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров

Венесуэла обратилась к России с обращением о поставках продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и медикаментов, сообщил комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Речь идет, главным образом, о поставках продуктов питания, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов", – заявил он после встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

Российский депутат уточнил, что речь идет о коммерческих контрактах.

"Соответствующие обращения венесуэльской стороны переданы профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств", – добавил он.

По словам Косачева, Совфед будет осуществлять парламентский контроль за тем, как наши федеральные органы исполнительной власти реагируют на соответствующие запросы.

Напомним, ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила готовность Венесуэлы России нефть.

В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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