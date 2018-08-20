Единственная выжившая при крушении Boeing 737 под Гаваной девушка идет на поправку

Сегодня, 01:38

Причины авиакатастрофы до сих пор не установлены

фото AFP
фото AFP

Состояние единственной девушки, выжившей при крушении 18 мая самолета Boeing 737 ("Боинг-737") под Гаваной, улучшилось. Об этом сообщила в воскресенье газета "Хувентуд ребельде", – передает ТАСС.

По данным издания, 19-летняя Майлен Диас была переведена из гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, где она находилась на протяжении трех месяцев в палате интенсивной терапии, в другой столичный госпиталь – имени братьев Амейхейрас. Там девушка будет проходить дальнейшую реабилитацию.

Состояние Диас уже не оценивается как критическое, однако, как сообщает "Хувентуд ребельде", некоторое время назад врачам пришлось ампутировать ей левую ногу ниже колена. За самочувствием девушки осуществляется постоянный контроль, чтобы в случае необходимости оказать ей необходимую экстренную помощь.

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Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") у мексиканской Global Air ("Глобал эйр"), разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас примерно в 20 км к югу от кубинской столицы.

Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизни боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки скончались в больнице. Таким образом, в общей сложности при крушении самолета погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.

Причины авиакатастрофы до сих пор не установлены.

Напомним, в Мексике разбился пассажирский самолет. ЧП произошло фактически сразу после взлета самолета из города Дуранго. Губернатор штата сообщил в Twitter, что в результате крушения самолета никто не погиб, пострадали 80 человек.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.
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