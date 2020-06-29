"Единственный союзник": Лукашенко сделал неожиданное заявление о России

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который совсем недавно выдвинул России новое обвинение, назвал свою страну единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически", – считает Лукашенко.

Он добавил, что потеря Беларуси станет "сильнейшим ударом по внутренней политике России".

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Отметим, что отношения Лукашенко с Путиным давно натянутые, а в Кремле даже не прочь сменить многолетнего президента Беларуси на будущих выборах. Эксперты сайта "Сегодня" в материале "Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина"рассказали, в чем заключаются интересы внешних сил на президентских выборах в Беларуси.

Также смотрите также видео, как Лукашенко публично проигнорировал Путина:

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