Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Единственный союзник": Лукашенко сделал неожиданное заявление о России

29 июня, 08:45

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По мнению президента, Россия «не хочет потерять» Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который совсем недавно выдвинул России новое обвинение, назвал свою страну единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом сообщает "Интерфакс".

Реклама

"Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически", – считает Лукашенко.

Он добавил, что потеря Беларуси станет "сильнейшим ударом по внутренней политике России".

В тренде
Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

Отметим, что отношения Лукашенко с Путиным давно натянутые, а в Кремле даже не прочь сменить многолетнего президента Беларуси на будущих выборах. Эксперты сайта "Сегодня" в материале "Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина"рассказали, в чем заключаются интересы внешних сил на президентских выборах в Беларуси.

Также смотрите также видео, как Лукашенко публично проигнорировал Путина:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия заявление Беларусь Александр Лукашенко союзник

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять