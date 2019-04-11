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Египет отказался от участия в "арабской НАТО": стала известна причина

Сегодня, 08:26

Власти Египта обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном

Фото: AFP
Египет отказался от участия в "арабской НАТО": стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ecf/ba9/5caecfba988d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ecf/ba9/5caecfba988d6.jpg Другие страны Власти Египта обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, египетская сторона уведомила об этом решении США и других участников предполагаемого ближневосточного альянса, сообщает агентство со ссылкой на источник. Власти Египта обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном.

Также одной из причин такого решения египетской стороны, по данным агентства Рейтер, стала неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Власти страны якобы опасаются, что в случае прихода к власти в США другого человека, существование такого ближневосточного союза стоит под угрозой.

В Белом доме пока не ответили на просьбу подтвердить информацию агентства.

По замыслу США, в состав "арабской НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь США Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА. Цель коалиции – противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что исламские страны создали большую военную коалицию.

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Тег Египет

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