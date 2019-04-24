Египтяне разрешили своему президенту править еще 11 лет

Трехдневный референдум стартовал в Египте 20 апреля

Фото: AFP

Большинство египтян — почти 89 процентов — проголосовали за изменения конституции страны, которые включают в том числе продление президентских полномочий. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси сможет занимать свой пост до 2030 года, заявил глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, передает во вторник, 23 апреля, CNN.

Поправки вступают в силу сразу. Явка избирателей составила 44 процента.

Нынешний президентский срок для Ас-Сиси уже второй. Он избирался сначала в 2014 году, затем в 2018-м. Изменения позволят ему руководить страной не четыре года, а шесть лет — до 2022-го. Кроме того, египетский лидер получил право баллотироваться на третий срок.

Также после референдума вернут пост вице-президента и создадут верхнюю палату парламента с ограниченными полномочиями — Сенат. Президент сможет выбрать треть его членов. Кроме того, введут специальные квоты для представительства в парламенте — для женщин, рабочих, крестьян, молодежи, христиан и инвалидов. Ас-Сиси, помимо прочего, возглавит Высший совет судебных органов.

Трехдневный референдум стартовал в Египте 20 апреля.

Напомним, что президентом Египта генерал ас-Сиси впервые стал после военного переворота в 2014 году, в результате которого был свергнут его предшественник-исламист Мухаммед Мурси. Египтяне выразили народному избраннику колоссальный уровень поддержки в 96% голосов.

После этого в 2018 году Абдель Фаттаха ас-Сиси был переизбран.

Стоит отметить, что за последние пять лет ас-Сиси неоднократно обвиняли в авторитаризме и подавлении свободы слова. В частности потому, что он ввел в Египте тотальный контроль над интернетом, а также штрафы и даже тюремные сроки для посетителей "неугодных" сайтов.

В то же время он проявил себя и как сторонник жесткой линии в отношении террористов. Например, после взрыва в туристической Мекке Египта – городе Гиза – сотрудники местных правоохранительных органов провели серию антитеррористических рейдов, в ходе которых были убиты четыре десятка террористов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Египтяне разрешили своему президенту править еще 11 лет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"