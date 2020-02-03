Эхо Брекзита: как Шотландия может рассорить Британию и Европу

/ Фото: Reuters

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Не успели в Лондоне отгреметь праздничные салюты по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза, как между европейцами и британцами возник первый "дипломатический" скандал.

С проявлением глубокого сочувствия…

Выступая в прямом эфире телеканала BBC, посвященном выходу Британии из ЕС, экс-президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что Европа испытывает "сочувствие" к идее независимой Шотландии. А вступление Шотландии в ЕС будет воспринято "с энтузиазмом".

"Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе. Если вы спросите меня о наших эмоциях, то вы станете свидетелем проявления сочувствия", – сказал Туск, отвечая на вопрос ведущего, как в Европе будет воспринята реинтеграция независимой Шотландии в ЕС.

При этом Туск акцентировал, что Европа не намерена вмешиваться во внутренние дела Британии, коими являются взаимоотношения между составляющими частями Соединенного Королевства.

Отметим, что Туск стал далеко не первым европейским политиком, "с проявлением сочувствия" думающим о перспективах реинтеграции независимой Шотландии в ЕС. Примерно в тех же словах осенью прошлого года высказался предшественник Туска на посту президента ЕС – Херман ванн Ромпей. Политик отметил, что после референдума по Брекзиту европейцы несколько изменили свое отношение к независимости Шотландии. "Я думаю, что есть изменения, да, потому что многие люди смотрят на то, что шотландцы поддерживают. Они (шотландцы) хотят остаться в Европейском Союзе, и в то же время им запрещено оставаться в Европейском Союзе", - сказал Ромпей.

Слова европейского политика и бывшего высокопоставленного еврочиновника были восприняты в Лондоне очень болезненно. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал их как "довольно неевропейские и довольно безответственные". Добавив, что подобная позиция может способствовать сепаратистским тенденциям в Великобритании.

Резкую реакцию руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании можно понять, если вспомнить, что Брекзит помимо очевидных экономических вызовов ставит перед Лондоном и очень серьезные вызовы политические. С выходом Британии из Евросоюза обнажилось, как минимум, три болевых "территориальных" вопроса, ранее купированных пребыванием государства в Евросоюзе: вопрос Северной Ирландии, Гибралтара и Шотландии.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, европейское отношение к "шотландскому вопросу" не всегда объясняется только эмоциями. Но и трезвым расчетом.

"Слова Туска, в принципе, отражают настроения в Европе. Европейцы действительно были бы не против, если бы независимая Шотландия вернулась в Евросоюз. И, я думаю, они будут раскачивать эту тему, в том числе для усиления своей переговорной позиции. ЕС и Британии предстоят трудные переговоры по торговому соглашению. И, конечно, им выгодно раскачивать "шотландский вопрос", намекая британцам: "Смотрите, мы можем и поддержать независимость Шотландии". Я это воспринимаю как игру в рамках будущих переговоров. Тем более Испания сейчас поднимает вопрос, чтобы при переговорах по торговому соглашению фигурировал вопрос Гибралтара. А вопрос Северной Ирландии вообще изначально ставился европейцами, как приоритетный. Поэтому, я думаю, эти темы будут подниматься Европой так или иначе, чтобы, как минимум, выбить для себя лучшие условия при сделке", – отмечает Илья Куса.

Шотландия и ирония Брекзита

История Шотландии за последние пять лет действительно драматична и способна вызвать сочувствие. Судите сами: в сентябре 2014 года в Шотландии проходит референдум о независимости. Добились его шотландские политики очень нелегко: сложные переговоры с Лондоном шли долгие годы (а вообще, вопрос в том или ином виде, на том или ином уровне поднимался на протяжении многих десятилетий, если не столетий). И вот парадокс: получив шанс на осуществление "вековой мечты", шотландский народ сказал "нет" независимости – против отделения от Британии выступило 55,3% шотландцев. Евросоюз при этом в вопросе целостности территорий всячески поддерживал своего члена – Британию.

Но вот наступил июнь 2016-го, и на референдуме, который многими (в том числе его инициатором, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном) воспринимался как "игрушечный", большинство британцев сказали "да" Брекзиту. Многие, но не все: две трети шотландцев (62%) выступили категорически против выхода. Возможно, тогда кое-кто из них пожалел, что не отдал в 2014 году голос за независимость Шотландии. Но поезд ушел.

В мае 2019 года правительство Шотландии обнародовало законопроект о проведении второго референдума о независимости и обратилось с соответствующим запросом в Лондон. Но в столице Британии довольно жестко пресекли попытку войти в одну и ту же реку во второй раз: премьер Борис Джонсон высказался в том духе, что подобные шансы даются раз на поколение, потому поднимать вопрос неуместно.

Тем не менее руководство Шотландской национальной партии заявляет, что не намерено отступать. Лидер партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен отмечает, что будет продолжена активная "информационная" работа в этом направлении среди шотландцев. Как ожидается, референдум о независимости будет ключевым месседжем, с которым партия пойдет на выборы в Шотландский парламент 2021 года. И если сторонникам независимости удастся убедительно победить, они получат серьезные аргументы для продолжения давления на Лондон.

"За старое доброе время"

В этом свете понятно, почему "сигналы" из Евросоюза воспринимаются официальным Лондоном столь раздраженно (не исключено, даже исполнение депутатами Европарламента шотландской Auld Lang Syne после ратификации соглашения по Брекзиту могло быть кое-кем воспринято как тонкий троллинг). По большому счету, даже Брексит (и мнение шотландцев на референдуме по Брекзиту) не изменил кардинально расстановку сил по вопросу независимости. Весь прошлый год соцопросы демонстрировали рост сторонников независимости, но все же противников выхода Шотландии из Соединенного Королевства остается чуть больше – на уровне 51%.

Но активная агитация шотландских политсил вкупе с проблемами, порожденными Брекзитом и "сигналами из ЕС", могут изменить ситуацию. А это значит, что Лондону придется решать вопрос, который правительство Британии посчитало уже решенным "на поколение".

Илья Куса, говоря о том, насколько острым "шотландский вопрос" может стать для Британии, отмечает, что шотландские политики, в отличие от ирландских националистов, все же будут стараться решить его в рамках закона.

"Шотландия – не Северная Ирландия, которая до последнего времени создавала серьезную проблему для Лондона. Все помнят, как еще несколько десятков лет назад вела террористическую войну против правительства Ирландская республиканская армия, сколько было жертв. Конечно, если интересы ирландцев сейчас не будут в достаточной мере учтены, вопрос может обостриться. Предпосылки остались, раскол существует, оружия много на руках, схроны с оружием в Ирландии везде. Что касается Шотландии, то там все же, скорее, будет больше политическая борьба, в рамках закона. Хотя на самом деле мы не знаем, как будут разворачиваться события. Впрочем, и Шотландия, и Северная Ирландия будут главными рисками для Лондона после Брекзита. И шотландцам, и ирландцам не выгодно жить вне рамок ЕС. Джонсону главное, чтобы споры и дискуссии проходили в правовом поле", – отмечает Илья Куса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как европейские депутаты спели прощальную песню для Великобритании. Подробности – в сюжете.

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