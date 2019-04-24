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Экологи бьют в набат: в Беларуси строят "вторую Фукусиму"

Сегодня, 20:15

Системы безопасности строящейся атомной станции "Островецкая" не доказали своей эффективности


Белорусские экологи из организации "Хартия-79" заявляют об атомной угрозе в стране.

Они считают, что АЭС "Островецкая", которая сейчас находится на стадии строительства, может стать второй Фукусима. Такие оговорки были сделаны на основании стресс-тестов станции.

Эксперты утверждают, что системы безопасности атомной станции не доказали своей эффективности. В частности, на случай природных катаклизмов.

При этом официальный Минск планировал запустить первый реактор АЭС уже этой осенью, а второй – в следующем году.

Строительством АЭС обеспокоены и в Литве, поскольку небезопасный объект расположен в 50 километров от Вильнюса.

Напомним об аварии на румынской АЭС "Чернаводэ", один из реакторов которой в прошлом году был отключен от энергетической системы из-за технических неполадок.

Мы также писали о том, что в прошлом месяце Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключила блок № 4 от энергосистемы Украины. Блок был отключен для проведения планового ремонта, который продлится сто дней.

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Тег строительство, Беларусь, АЭС, атомная элетростанция, атомная станция

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