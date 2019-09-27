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Экологическая катастрофа в Бразилии: нефть покрыла берега 46 городов

27 сентября, 22:24

Катастрофа произошла на северо-востоке страны

В Бразилии произошла масштабная экологическая катастрофа – нефтяные пятна покрыли береговые линии в 46 городах на северо-востоке страны.

Нефтяные пятна покрыли полторы тысячи километров береговой линии, в частности, и туристических. Больше других пострадал штат Риу Гранди ду Норти.

Специалисты исследовали состав нефти и определили, что такую в Бразилии не производят. Откуда она взялась, пока не установлено, а представители власти предположили, что топливо разлилось из танкера.

Напомним, ранее в Мексике в районе столицы страны власти продлили режим экологической тревоги из-за сильного загрязнения воздуха. Такое решение приняла комиссия по окружающей среде мегаполиса.

Между тем в оккупированном россиянами Крыму местные жители зафиксировали появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов", загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

А ранее в сети высмеяли бодрые заявления ставленника оккупантов Крыма Сергея Аксенова о рекордных показателях по числу отдыхающих. При этом в соцсетях появилось немало фото, демонстрирующих, что на побережье – далеко не аншлаг.

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нефть Бразилия загрязнение экологическая катастрофа

Источник: Сегодня

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