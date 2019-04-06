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Экономическое пиратство: МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

Сегодня, 05:34

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис

Фото: AFP
Экономическое пиратство: МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg Другие страны Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис

Дополнительные санкции США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, которые были введены в пятницу, направлены на воровство ресурсов Боливарианской Республики, но они не увенчаются успехом. Такое мнение высказал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"60 лет империалистической агрессии не сломили волю кубинцев, и новые меры, введенные сегодня антикубинскими чиновниками и политиками в США, не увенчаются успехом. Они знают, что идут против воли большинства американского народа, — написал дипломат. — Мы отвергаем новые меры экономического пиратства, принятые Вашингтоном, чтобы нанести ущерб Венесуэле и украсть ее ресурсы, они потерпят неудачу".

Ранее в пятницу США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла").

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, Куба, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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