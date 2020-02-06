Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

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Экономисты бьют тревогу: смертоносный коронавирус, который возник в Китае и распространяется по миру, может оказать намного большее негативное влияние на экономику, чем предполагалось раньше. И может нанести разным странам намного больший ущерб, чем был нанесен коронавирусом SARS, свирепствовавшим в том же Китае и других азиатских странах в 2003 году.

Конечно, если говорить об экономике, то ущерб наносит не столько сам вирус, сколько те меры предосторожности, которые предпринимаются в мире, чтобы не допустить его распространения. Например, отмена авиарейсов в Китай, о чем объявили многие компании в разных странах, – это убытки и для них самих, и для бюджетов их стран, и для туристической отрасли Китая и т. д. и т. п. Но, конечно, не только это.

Затяжные каникулы

В первую очередь в связи с эпидемией нарушился привычный уклад жизни самого Китая. 25 января восточные страны праздновали новый год по лунному календарю, и с 24 по 29 января в Китае было время массовых отпусков. В это время, как правило, предприятия останавливаются, трудовая жизнь практически замирает. Но этот простой заложено в бизнес-план любого предприятия и во все бюджеты. Однако в этом же году из-за эпидемии отпуска по всей стране затянулись уже минимум вдвое, и многие предприятия не возобновили работу до сих пор. Сначала отпуска продлили по всей стране до 3 февраля, а затем вопрос оставили на усмотрение самих предприятий, и большинство из них решили не возобновлять работу, пока эпидемия не пойдет на убыль. Работникам при этом выплачивается 50% их зарплат. А на тех предприятиях, которые не могут или не хотят остановить производство, как пишут местные СМИ, сейчас ощутимая нехватка кадров. Многие работники сами решили не возвращаться из отпусков на работу, и работодатели вынуждены компенсировать дефицит кадров полуторными, а то и двойными зарплатами для смельчаков.

Понятно, что внеплановая неделя простоя не может не отразиться на экономических результатах месяца. И сколько еще продлится карантин, никто не берется предсказывать.

Кроме производства в связи с коронавирусом в Китае резко сократилось и потребление. Обычно в период новогодних праздников внутренняя торговля существенно растет. В этом же году ее объем упал на 45%. Также в стране были отменены все массовые мероприятия: кинопоказы, концерты, народные гуляния и т.д. Что также нанесло серьезный удар по местному бизнесу.

Ну, и, конечно, серьезно страдает из-за вируса сфера туризма. Как въездного, так и выездного. Сегодня никто не рвется любоваться красотами Поднебесной. Да и сами китайцы, которые любят путешествовать и выступают основными "кормильцами" туристического бизнеса многих стран, вынуждены отказываться от вояжей.

В первый рабочий день после новогодних праздников в Китае, 3 февраля, невиданные темпы падения показали китайские фондовые биржи и фондовые рынки во всем мире. Уже через несколько минут после открытия китайских рынков торговля по многим акциям была приостановлена, поскольку они упали на 10%, а это дневной предел, по китайскому законодательству.

уже говорят, что последствия этой эпидемии могут быть гораздо ощутимее, чем торговая война с США. Уже ясно, что вследствие резкого сокращения экономической активности Китаю вряд ли удастся показать в этом году тот рост, который планировался – 5,5% ВВП. По оценкам экономистов, эпидемия замедлит экономическое развитие государства как минимум на 0,5-1%. А итогом первого квартала станут чуть ли не 2% роста. И сколько продлится эпидемия и ограничительные меры – сегодня никто не берется предсказывать. Эпидемия SARS в 2003 году, например, длилась полгода.

Почему nCov-2019 разрушительнее SARS-CoV

Проблемы в связи с нынешней эпидемией нового коронавируса (nCov-2019 ) возникли не только у Китая, но и во многих других странах. Это и неудивительно, если вспомнить о том, что экономика Китая сегодня – вторая по размеру в мире (после США). И именно этим объясняются высказывания экономистов о том, что последствия коронавируса-2019 окажутся, судя по всему, гораздо страшнее тех, которые были вызваны коронавирусом 2003 года.

Когда в Китае разразилась эпидемия атипичной пневмонии (вирус SARS-CoV), это была лишь шестая экономика мира, и славился Китай разве что своим дешевым ширпотребом. Но за последующие 17 лет объем производства в Китае увеличился в 8 раз (с 1,7 трлн до 14 трлн долларов, по данным Всемирного банка), а доля в мировой торговле – в два с лишним раза (с 5,3% до 12,8%, по подсчетам Oxford Economics). Сейчас Китай – это вторая экономика мира по ВВП и первая – по торговле, а кроме того, это "производственный цех" чуть ли не для всех крупных транснациональных компаний, которые поставляют свою продукцию на все континенты. Кроме того, Китай с его миллиардами населения – один из крупней рынков сбыта для многих стран. И все это делает нынешнюю эпидемию значительно более серьезной угрозой, чем эпидемия SARS.

Например, Apple сегодня собирает большую часть своей продукции в Китае и получает шестую часть своего дохода от продаж в Китае. Но сейчас все магазины компании закрыты, производства простаивают. Продукция Intel также производится преимущественно в Китае, а объем продаж в этой стране составляет около 28%. Сейчас и производство, и продажи прекращены.

С нарушением процесса производства, поставок и продаж в связи с эпидемией коронавируса столкнулись также такие всемирно известные компании, как Tesla , General Motors, Ford Motor и Toyota, Ikea и McDonald's, Nike и многие другие. В США подсчитали, что из-за китайского вируса их объем производства упадет почти вдвое – с 0,9 до 0,5%.

На вирус отреагировали многие товарные рынки, в частности меди и нефти. Например, цены на нефть снизились уже примерно на 15%. Таиланд сообщил, что убытки в индустрии туризма составили 1,5 млрд долларов.

В целом, как ожидается, проблемы у Китая аукнутся мировой экономике замедлением экономического роста минимум на 0,2%. То есть в 2020 году она вырастет не на 2,5%, как прогнозировал МВФ, а в лучшем случае на 2,3%. Это самый низкий прирост мирового ВВП со времен минувшего кризиса 2008 года.

Как написал Bloomberg со ссылкой на профессора экономики Австралийского национального университета Уорика МакКиббина, ущерб от SARS в 2003 году составил порядка 40 миллиардов долларов. Ущерб от nCov-2019 может оказаться в 3-4 раза больше и достичь 160 миллиардов долларов.

Как пострадает Украина

Украинские предприниматели говорят, что уже прочувствовали влияние китайского коронавируса на свою экономическую деятельность. Например, уже подорожала доставка грузов в Китай.

"В последнее время мы видим тенденцию к удорожанию стоимости грузовых отправлений в Китай. Связано это непосредственно с закрытием прямого пассажирского авиасообщения. Раньше часть грузов доставлялась пассажирскими рейсами, а сейчас – только грузовыми, которых недостаточно. Как следствие – большой спрос и дефицит места для грузовых отправлений, соответственно, подскочила и цена. Например, для перевозок в Пекин стоимость до появления вируса колебалась в пределах 2-2,5 доллара за кг, а сейчас у некоторых перевозчиков тариф может достигать 5-5,5 доллара за кг. Более того, далеко не факт, что после стабилизации ситуации и преодоления эпидемии цены быстро выровняются. Мы прогнозируем, что после открытия "шлагбаума" на рынке морских перевозок будет сумасшедший спрос на возможность разместить бронирование, цены на фрахт будут стремительно расти, грузы, которые должны перевозиться морским транспортом, будут доставляться самолетами и поездами. Поэтому ожидаем проблем с наличием свободных мест на судах, в самолетах и поездах, роста тарифов и увеличения сроков доставки грузов", – говорит Виктор Шевченко, генеральный директор группы логистических компаний ZAMMLER.

Украинские предприниматели уже столкнулись и с нехваткой изделий, производящихся в Китае, из-за чего ожидают уменьшения прибыли.

"Мы работаем в сфере беспилотных технологий и робототехники, и наша деятельность связана с глобальным доступом к технологиям. Мы понимаем, что мы весьма поверхностно отнеслись к появлению новостных заголовков об эпидемии. Китай остановил свою работу практически на 20 дней, ведь начало эпидемии наложилось на период традиционного китайского Нового года, который всегда является периодом длинных выходных в Поднебесной. Сейчас сразу по нескольким крупным промышленным проектам внедрения систем автоматизации и робототехники мы испытываем нехватку в аппаратных комплектующих. Мы понимаем, что в среднегодовой перспективе задержки в работе, с которыми мы уже столкнулись, повлияют на 5% нашего ожидаемого годового оборота", – описывает ситуацию сооснователь компании Drone.ua Валерий Яковенко.

В перспективе, если сократится объем украинского экспорта в Китай, пострадает и украинский бюджет, считает экономист.

"По итогам 2019 года Китай является основным деловым и торговым партнером Украины, на которого приходится более 7,2% всего украинского экспорта (3,29 млрд долларов). Экспорт в Китай может сократиться, только если массово начнет сокращаться внутренний спрос на продукты питания Поднебесной и уже в ближайший месяц начнет замедляться производственная деятельность. Тогда можно ожидать, что Украина недополучит средства в бюджет. Отметим, что в товарной структуре экспорта в Китай лидируют зерновые, руды, шлак, зола, продукты питания (76,4%). В перспективе до конца марта показатели не просядут. Сейчас любое снижение показателей активности в производственном секторе нужно воспринимать как результат торговых разногласий США и Китая в прошлом году. Соглашение между Америкой и Китаем было подписано в конце декабря. Влияния коронавируса на макро- и микроэкономические показатели пока ждать не стоит. В основном для Украины коронавирус является косвенным угрозой. Негативный эффект от ситуации проявится только в том случае, если мировая экономика будет замедляться. Подождем развития событий в начале марта, прежде чем делать громкие заявления о страшных последствиях непосредственно для экономики и населения Украины. Очень важным сейчас будет услышать информацию о наличии лекарств против эпидемии", – говорит Максим Орищак, аналитик "Центра биржевых технологий".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, помогает ли маска от вируса.

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