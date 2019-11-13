Экс-лидер Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

У трапа самолета его встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Экс-президент Боливии Эво Моралес, официально принявший предложение Мексики о политическом убежище, 12 ноября прибыл в эту страну, передает DW.

У трапа самолета его встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, так как его жизнь была в опасности. При этом он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Реклама

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама