Экс-министра обороны Молдовы обвинили в распродаже оружия по заниженным ценам

В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки молдавской армии

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Военная техника, боеприпасы и другое имущество Министерства обороны Молдовы продавались по заниженным ценам. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе рассказал новый министр обороны Молдовы Павел Войко, сообщает "Укринформ".

"В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки. Молдова – маленькая страна, у нас нет истребителей, а в ситуации, когда у нас должны быть пусковые установки для ракет, три из четырех таких установок были проданы. Одна ракетная установка стоит около 3-х миллионов долларов, Шалару (Анатол Шалару – бывший министр обороны Молдовы – ред.) продал за 660 тысяч долларов через оффшорные компании. По этим фактам уже возбуждено уголовное дело. Были проданы также более 40 тонн боеприпасов из аэропорта Мэркулешть (север Молдовы). Эти боеприпасы оказались в Армении", - отметил министр.

По словам главы оборонного ведомства, транспортные единицы, детали к ним, генераторы, шины стоимостью тысячи евро были выставлены на продажу на различных рекламных сайтах по гораздо более низким ценам.

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Министр затронул и раздачу (в виде подарков от Министерства обороны) оружия в большом количестве высокопоставленным лицам и политикам.

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В частности, бывший руководитель Демократической партии Влад Плахотнюк получил в подарок от Минобороны наградной пистолет ТТ, правда, как заявил Войко, пока непонятно, за какие заслуги перед национальной армией Плахотнюку был преподнесен такой подарок.

Глава Минобороны Молдовы отметил также, что после завершения внутреннего аудита все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ не смог вывезти за границу 50 тысяч евро, используя свой дипломатический паспорт.

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