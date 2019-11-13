Экс-президент Боливии осудил решение сенатора объявить себя и. о. главы государства

Произошел коварный и ужасный переворот в истории, — заявил Моралес

/ Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Эво Моралес счел государственным переворотом решение второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявить себя и. о. главы государства. Свое мнение политик, подавший в отставку с поста президента южноамериканской страны, выразил в Twitter.

"Произошел самый коварный и ужасный переворот в истории, — написал Моралес. — Сенатор от правых путчистов провозгласила себя главой Сената и затем исполняющей обязанности президента, без кворума законодателей, в окружении сообщников и при поддержке вооруженных сил и полиции, которые подавляют народ".

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

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