Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию
В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел
В среду, 6 февраля, суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о получении взяток.
Как сообщает AFP, 73-летний Лула да Силва признан виновным за то, что "разрешил" двум строительным компаниям выиграть контракты с государственной нефтяной компанией Petrobras в обмен на проведение ремонтных работ в загородном доме.
Сам Лула да Силва отрицал выдвинутые обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и было начато с целью не допустить его к участию в выборах в 2018 году.
Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января минувшего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.
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