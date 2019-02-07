Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию

В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел

Фото: Getty Images

Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b75/a15/5c5b75a152be9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b75/a15/5c5b75a152be9.jpg 2019-02-07T01:55:00+02:00 Другие страны В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел

В среду, 6 февраля, суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о получении взяток.

Как сообщает AFP, 73-летний Лула да Силва признан виновным за то, что "разрешил" двум строительным компаниям выиграть контракты с государственной нефтяной компанией Petrobras в обмен на проведение ремонтных работ в загородном доме.

Сам Лула да Силва отрицал выдвинутые обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и было начато с целью не допустить его к участию в выборах в 2018 году.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января минувшего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.

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